Глава крымского парламента Константинов считает нецелесообразным слияние южных областей Украины с Крымом

Слияние южных областей Украины с Крымом было бы нецелесообразно, они должны стать отдельным новым регионом России, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По его мнению, судьба южных территорий Украины будет решаться по окончании специальной военной операции.
«Никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», - сказал Константинов.
Как считает глава крымского парламента, новые территории должны пройти путь Крыма, при котором жители сами должны определять свою дальнейшую судьбу.
«Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», - заявил Константинов.
Ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отсутствии планов объединения региона с Крымом.