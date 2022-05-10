Глава крымского парламента Константинов считает нецелесообразным слияние южных областей Украины с Крымом

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10 мая 2022, 09:57 Источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Слияние южных областей Украины с Крымом было бы нецелесообразно, они должны стать отдельным новым регионом России, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, судьба южных территорий Украины будет решаться по окончании специальной военной операции.

«Никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», - сказал Константинов.

Как считает глава крымского парламента, новые территории должны пройти путь Крыма, при котором жители сами должны определять свою дальнейшую судьбу.

«Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», - заявил Константинов.

Ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отсутствии планов объединения региона с Крымом.