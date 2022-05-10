Глава французского МИД Ле Дриан предположил, что украинский конфликт может продлиться несколько лет

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10 мая 2022, 08:56 Источник: ТАСС

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Sean Gallup/globallook.com

Конфликт вокруг Украины будет сложным и может продлиться несколько лет, предположил в эфире французского телеканала BFM в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, Украина не намерена «уступать Донбасс», будет «сражаться за него», поэтому «конфликт будет долгим и сложным». Военные действия, по мнению Ле Дриана, «могут продлиться несколько лет».

Глава французского МИД заявил также, что не видит «эскалации, связанной с применением ядерного оружия». По его словам, Франция, как и другие союзники по НАТО, «не сражается на стороне Украины».

«Мы поставляем оружие, и только», - подчеркнул Ле Дриан.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций в отношении РФ, который может включать в себя поэтапное введение эмбарго на поставки российской нефти.