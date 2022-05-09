France 24: Главе Евросовета Мишелю пришлось прервать встречу в Одессе с премьером Украины Шмыгалем из-за ракетного удара

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9 мая 2022, 20:09 Источник: РБК

переговоры Зеленского по видеосвязи, фото: Ukraine Presidency/Globallookpress.com

Главе Европейского совета Шарлю Мишелю пришлось прервать встречу в Одессе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара. Источник France 24 в ЕС сообщил, что встреча Мишеля и Шмыгаля была прервана, чтобы они смогли укрыться, поскольку ракеты снова ударили по району Одессы.

Приезд Шарля Мишеля и встреча с украинским премьером заранее не анонсировались. Во время тайной встречи глава ЕС заявил, что России не удастся подорвать «свободу» Украины.

Шарль Мишель пообещал, что ЕС поможет киевским властям «построить современную, демократическую страну».

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к переговорам по видеосвязи и поблагодарил Мишеля за визит на Украину в День Победы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге сообщил, что в ночь на 9 мая в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома Червоноглинское шесть украинских вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ми-24 были уничтожены высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион».