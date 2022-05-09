Кадыров: власти Грозного решили переименовать одну из улиц города в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

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9 мая 2022, 16:13 Источник: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Александр Захарченко, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 9 мая, сообщил о принятом решении властей республики переименовать одну из улиц города Грозного в честь бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Кадыров напомнил, что выдающийся государственный и военный деятель, погибший в результате теракта в 2018 году в Донецке, стоял у истоков независимости ДНР и до самого последнего вздоха оставался верным своему народу и начатому делу.

Сообщая о переименовании улицы в Грозном, Кадыров написал в телеграм-канале, что Герой ДНР Захарченко принимал активное участие в сражениях против бандеровских прихвостней и националистов Украины, он посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость.

Сегодня же стало известно, что улицы в Южно-Сахалинске и в Якутске назовут в честь первого главы ДНР.