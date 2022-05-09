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Олаф Шольц обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

, 14:55 Источник: ТАСС

Олаф Шольц обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, провел в формате видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики, в частности, обсудили текущую ситуацию на Украине.

Олаф Шольц и Си Цзиньпин поделились мнениями о возможности дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также развития сотрудничества ФРГ и Китая в экономической сфере.

Кроме того, стороны коснулись связанных с пандемией COVID-19 вопросов, обсудили совместную работу по защите климата, преобразование энергии и развитие связей между КНР и Европейским союзом.

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