Олаф Шольц обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

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9 мая 2022, 14:55 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, провел в формате видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики, в частности, обсудили текущую ситуацию на Украине.

Олаф Шольц и Си Цзиньпин поделились мнениями о возможности дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также развития сотрудничества ФРГ и Китая в экономической сфере.

Кроме того, стороны коснулись связанных с пандемией COVID-19 вопросов, обсудили совместную работу по защите климата, преобразование энергии и развитие связей между КНР и Европейским союзом.