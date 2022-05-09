Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Варшавы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент бывшей советской республики Александр Лукашенко.
«Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши, заявил Лукашенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Варшаве облили красной краской посла Москвы Сергея Андреева, когда он пытался возложить венок на кладбище советских воинов. После инцидента дипломат покинул кладбище в сопровождении сотрудников полиции.