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Александр Лукашенко: Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши

, 14:01

Александр Лукашенко: Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Варшавы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент бывшей советской республики Александр Лукашенко.

«Белоруссия ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши, заявил Лукашенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Варшаве облили красной краской посла Москвы Сергея Андреева, когда он пытался возложить венок на кладбище советских воинов. После инцидента дипломат покинул кладбище в сопровождении сотрудников полиции.

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