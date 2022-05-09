Захарова заявила, что нападение на посла РФ в Варшаве отражает курс стран Запада на «реинкарнацию фашизма»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 мая 2022, 14:00 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева демонстрирует курс стран Запада на "реинкарнацию фашизма".

Мария Захарова уточнила, что случившееся с Сергеем Андреевым встает в один ряд со сносом памятников героям Второй мировой войны и осквернением их могил.

По словам официального представителя российского МИД, поклонники неонацизма вновь показали свое лицо – "и оно кровавое".

Ранее сегодня в Варшаве облили красной краской российского посла Сергея Андреева, когда он пытался возложить венок на кладбище советских воинов.