Foreign Policy: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада на Москву

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9 мая 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Обозреватель издания Foreign Policy Робби Грамер заявил, что страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения в связи с давлением западных стран по вопросу антироссийских санкций.

В материале подчеркивается, что Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза пытаются изолировать Россию и привлечь к этой позиции как можно больше государств. Уточняется, что подобная политика сталкивается с непониманием на африканском континенте.

Робби Грамер уточнил, что данная риторика Запада возродила в африканских политических кругах разговоры необходимости возвращения движения неприсоединения, существовавшее в период холодной войны.