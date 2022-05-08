Дмитрий Рогозин: в случае ядерной войны Россия уничтожит страны НАТО за полчаса

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8 мая 2022, 14:36

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта Российская Федерация уничтожит государства, входящие в Североатлантический альянс, в течение тридцати минут. Соответствующий прогноз высказал Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации «Роскосмос».

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Рогозина.

По словам главы «Роскосмоса», «нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами».

Дмитрий Рогозин отметил, что подобная победа возможна при ряде условий. В числе них — «полная солидарность всей страны с армией» и «мобилизация экономики государства».

Как сообщалось ранее сегодня, Рогозин предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи.