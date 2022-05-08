Кадыров: чеченские подразделения совместно с бойцами ЛНР взяли поселок Нижнее, для войск России открывается выход на Лисичанск

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8 мая 2022, 14:11

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченские подразделения совместно с бойцами Луганской народной республики взяли поселок Нижнее, для войск России открывает выход на Лисичанск. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совместно с бойцами ЛНР наши воины взяли под полный контроль поселок городского типа Нижнее. Российским войскам досталось много трофеев, которые в спешке оставили в своем штабе бандеровцы», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «с взятием Нижнего у российских войск открывается выход на город Лисичанск, в котором пока еще орудуют бандеровские отряды».

Ранее в воскресенье сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в телеграммах лидерам республик Донбасса по случаю 9 мая выразил уверенность в том, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».