Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 300 украинских ЗРК

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7 мая 2022, 11:13 Источник: РИА "Новости"

российский военный, Victor Berzkin/Keystone Press Agency

С начала спецоперации России были уничтожены почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции России на Украине были ликвидированы 152 самолета, 112 вертолетов, 762 БПЛА.

Игорь Конашенков отметил, что за вышеуказанный период российская сторона уничтожила 295 украинских ЗРК, 2 895 танков и прочих боевых бронированных машин, 333 установок РСЗО, 1 364 орудий полевой артиллерии и минометов и 2 716 единиц специальной военной автотехники.