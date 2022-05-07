Российская авиация уничтожила до 280 националистов в Харьковской области

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в субботу, 7 мая, предоставили информацию о том, что в результате ударов авиации страны на территории Украины были уничтожены до 280 националистов.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе удара в районе железнодорожной станции Богодухов под Харьковом было ликвидировано крупное скопление поступивших от западных стран военной техники и вооружений.
Уничтожены были до 280 националистов, уточнили в оборонном ведомстве.