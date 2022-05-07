Американский постпред при ООН Томас-Гринфилд: власти США будут пытаться изолировать Россию

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7 мая 2022, 08:45

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов будут пытаться изолировать Российскую Федерацию. На это, как передает ТАСС, указала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН, но будет пытаться изолировать РФ, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что Томас-Гринфилд обвинила Москву в использовании химического оружия на сирийской территории.