Американский постпред при ООН Томас-Гринфилд: власти США будут пытаться изолировать Россию

Власти Соединенных Штатов будут пытаться изолировать Российскую Федерацию. На это, как передает ТАСС, указала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН, но будет пытаться изолировать РФ, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее в субботу сообщалось, что Томас-Гринфилд обвинила Москву в использовании химического оружия на сирийской территории.