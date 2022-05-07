Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов заявил о намерении региона войти в состав России

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7 мая 2022, 07:53 Источник: РИА "Новости"

флаг России, pixabay.com

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром в субботу, 7 мая, сообщил о стремлении региона в будущем стать частью Российской Федерации.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что никого никто не будет принуждать к чему-либо, однако заметил, что исконно русским землям следует вернуться в историческое лоно.

По словам зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области, регион хочет жить в составе РФ и по темпам развития напоминать "что-то близкое к Крыму". Стремоусов уточнил, что власти области готовы обратиться к руководству Российской Федерации с вопросом о включении региона в состав страны. Он добавил, что полноценное сотрудничество по данному вопросу ведется уже сейчас.