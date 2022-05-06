WarGonzo: Глава ДНР Пушилин и депутат ГД Турчак передали 9 украинских гражданских моряков в Херсоне

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6 мая 2022, 21:28

Турчак и Пушилин, стоп-кадр из видеоролика/ из открытых источников

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак передали в Херсоне родственникам украинских гражданских моряков, которых эвакуировали из мариупольского порта во время боевых действий. Сюжет об этом сняли авторы проекта WarGonzo.

Военкоры отмечают, что члены экипажа гражданского судна Azburg провёл в заложниках у боевиков запрещённого в России террористического «Азова» почти 2 месяца. Боевики заминировали фарватер порта и не выпускали гражданские суда из гавани. Спустя это тяжёлое время, люди смогли вернуться к своим близким.