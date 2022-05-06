Замглавы МИД России Руденко получил от послов ДНР и ЛНР копии верительных грамот

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6 мая 2022, 17:22

Флаги РФ, ДНР и ЛНР/ из открытых источников

Министерство иностранных дел Российской Федерации проинформировало в пятницу, 6 мая, что посланники Донецкой и Луганской Народных Республик Ольга Макеева и Родион Мирошник передали копии верительных грамот заместителю главы внешнеполитического ведомства Андрею Руденко.

Пресс-служба министерства подчеркнула, что Руденко в приветственном слове поздравил дипломатов со вступлением в должность. Он пожелал новым послам успехов в развитии многопланового сотрудничества между странами.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин назначил чрезвычайным и полномочным послом республики в России Ольгу Макееву.

Одновременно глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом ЛНР в России.

Напомним, сегодня сообщалось, что задачи освободить территорию Донецкой Народной Республики от украинских войск к 9 мая нет. На это в беседе с РИА Новости указал Ян Гагин, советник премьер-министра ДНР.