Общественники России с песнями и автопробегом «проводили» послов прогнувшейся под США Японии

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 16:38 Источник: Общественная служба новостей

Посольство Японии/ из открытых источников

В пятницу утром возле центрального входа посольства Японии в Москве собрались представители патриотической общественности и военные историки на прощальный митинг. Приурочили акцию к высылке восьмерых японских дипломатов из России.

Отъезд представителей посольства должен состояться не позднее 10 мая. Это стало ответной мерой на недружественные шаги Токио. Сообщает Общественная служба новостей.

Нынешнее правительство Японии в отличие от предшественников не смогло достойно парировать давление США и решило выслать российских послов по политическим причинам. К такому выводу пришёл глава Центрального Исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов.

«Высылаемые же из России сегодня японские дипломаты не только решали задачи по линии национальных спецслужб, но также являлись инструментом американских кураторов в Москве, согласовывали с ними свою повседневную деятельность. Поэтому всё абсолютно закономерно», – подчеркнул Михайлов.

Гражданская акция включила в себя митинг, раздачу листовок, фотовыставку о преступлениях милитаристской Японии в период 1936-1945 гг., показ кадров Хабаровского процесса, а также капитуляции Японии перед СССР.

Также вокруг здания японского диппредставительства устроили автопробег с флагами России, ДНР и ЛНР, а также наклейками на автомобилях в виде антияпонских художественных плакатов. В качестве музыкального сопровождения звучали песни военных лет.

Помимо этого, участники акции принесли к зданию плакаты с надписями на японском и русском языках:

Ранее стало известно, что премьер-министр и министр обороны Японии Фумио Кисида и Нобуо Киси считают абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции. МИД России 4 мая обнародовал список японских подданных, включенных в санкционный список. Им закрыт въезд в Россию.