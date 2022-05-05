Премьер и министр обороны Японии назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции

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5 мая 2022, 08:40 Источник: РИА Новости

Фумио Кисида , фото: Yoshio Tsunoda/globallookpress.com

Премьер-министр и министр обороны Японии Фумио Кисида и Нобуо Киси считают абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции. МИД России 4 мая обнародовал список японских подданных, включенных в санкционный список. Им закрыт въезд в Россию. В "стоп-листе" 63 человека, в том числе премьер Фумио Кисида, министр обороны Нобуо Киси, глава МИД Ёсимаса Хаяси.

В России отметили, что это ответные санкции. Япония после начала спецоперации России по защите жителей Донбасса с 24 февраля ввела несколько пакетов антироссийских санкций, в том числе в отношении 499 физических лиц.

Власти Японии перекладывают ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию, передает телеканал NHK. Кисида, комментируя санкции, сказал, что "это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию", "ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России". По его словам, российские санкции - это абсолютно неприемлемо.

Киси заявил, что подобные меры могут привести к "закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции".