В Министерстве культуры РФ назвали появившийся в соцсетях документ о мобилизации работников культуры фейком

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6 мая 2022, 15:52

Ministry of Culture Russia/globallookpress.com

В Министерстве культуры РФ назвали фейком появившийся в социальных сетях "документ" о якобы мобилизации сотрудников сферы культуры. В разных Telegram-каналах ранее стали размещать документ, разосланный якобы Министерством культуры о том, что подведомственным учреждениям необходимо подготовить списки "ценных сотрудников" и деятелей культуры для получения отсрочки.

"Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", - сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства Ольги Любимовой.

Сейчас появляется много фейков на разные темы, то про мобилизацию, то про холеру. Слушать надо только официальные сообщения властей.