Песков заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 14:06 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 6 мая, прокомментировал в рамках разговора с журналистами инцидент с высказыванием главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях.

По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент Россия и Израиль продолжают доверительный диалог.

Накануне, президент РФ Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет в рамках телефонного разговора обсудили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, однако оговорился, что может ошибаться. Дипломат также выразил мнение, что самыми ярыми антисемитами были именно евреи.