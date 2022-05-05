В офисе премьер-министра Израиля Беннета сообщили, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях

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5 мая 2022, 19:36 Источник: Офис премьер-министра Израиля

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщили в четверг, 5 мая, что президент Российской Федерации Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Нафтали Беннет в рамках телефонного разговора обсудили слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, однако оговорился, что может ошибаться. Дипломат также выразил мнение, что самыми ярыми антисемитами были именно евреи.

Известно, что Беннет принял извинения Путина за высказывание министра иностранных дел РФ, а также выразил российскому лидеру благодарность за разъяснение отношения страны к еврейскому народу, а также к памяти о Холокосте.