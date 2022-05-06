Песков: в Кремле не располагают сведениями по поводу утверждений украинских СМИ о якобы ударе по российскому кораблю в Черном море

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6 мая 2022, 13:36

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле не располагают данными по поводу утверждений украинских СМИ о якобы ударе по российскому кораблю в акватории Черного моря. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Песков: в Кремле не располагают информацией по поводу утверждений украинских СМИ о якобы ударе по российскому военному кораблю в Черном море», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко, указал на то, что специальная операция Москвы на Украине идет по графику.