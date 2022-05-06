Спикер Кремля Песков: специальная операция России на Украине идет по графику

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6 мая 2022, 13:23

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Специальная операция Российской Федерации на украинской территории идет по графику. На это, как передает РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков после заявлений Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась: она идет по графику», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, белорусский президент Александр Лукашенко высказал точку зрения, согласно которой операция Москвы, стартовавшая 24 февраля, затянулась. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в интервью журналистам.