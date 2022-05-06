МИД РФ: переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 11:37

Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной в настоящий момент находятся в состоянии стагнации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации, заявили в МИД РФ», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами крупный склад боеприпасов армии Украины в расположенном в Донбассе городе Краматорске.