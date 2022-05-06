Матвиенко заявила, что агрессивные намерения в отношении РФ не останутся без ответа

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6 мая 2022, 10:46 Источник: Совет Федерации

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 6 мая, заявила, что ни одна страна мира не может рассчитывать на то, что агрессивные намерения в отношении России останутся без последствий.

Валентина Матвиенко заметила, что Вооруженные Силы России не уступают лучшим армиям мира и даже их превосходят. Спикер Совфеда уточнила, что никто не может застать РФ врасплох.

Матвиенко обратила внимание на то, что специальная военная операция России на Украине – это убедительное доказательство ее слов. Спикер Совета Федерации добавила, что армия РФ спасает от угрозы нацизма и радикального национализма все человечество.