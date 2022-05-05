Болгарский парламент ещё раз продемонстрировал, что Болгария, как государство, остаётся непримиримым врагом России

Аргументы Недели → Армия 13+

5 мая 2022, 14:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Парламент Болгарии после пятичасового заседания принял резолюцию, согласно которой эта страна продолжит старую традицию, длящуюся уже более столетия, и сохранит враждебную по отношению к России политику. Которая уже стала традиционной. На этот раз принято решение о военной помощи Украине. В Болгарии проходят массовые протесты.

София снова, как и прежде, остаётся в лагере врагов России, как это было на протяжении всей новой истории болгарского государства. В 1914 году оно воевало на стороне стран оси. В 1941 - 1945 годы Болгария была союзников гитлеровской Германии. В недавнем прошлом именно болгарские поставщики снабжали оружием исламистов в Сирии. И сейчас, она будет оказывать военную помощь Украине. То есть, София передаст Незалежной оружие, боевую технику, боеприпасы советского образца, собственного производства. Кроме того, Болгария готова ремонтировать украинскую военную технику, подбитую на полях сражений.

Все идёт к тому, что все народы, некогда освобождённые Россией от османского ига и получившие из рук России государственность платят ей чёрной неблагодарностью, чинят ей козни и всячески поддерживают её врагов. К таковым относятся: Румыния, Молдавия, Болгария, Грузия и, в значительной мере, Греция.

К маршам протестующих болгар я отношусь нейтрально. Во-первых, это не весь болгарский народ. Во-вторых, даже если против такого решения выступает большинство населения страны, всё равно они несут ответственность за действия избранных ими властей. То есть, слова лидера партии «Возрождение», что в случае принятия «марионеточным правительством под иностранной диктатурой» решения в пользу поставок вопреки желанию 90% болгарского народа, страна рискует погрузиться в хаос, это пока разговор в пользу бедных. Вот, когда гражданское неповиновение захлестнёт страну и реально перерастет в массовые волнения с требованием отставки правительства, я поверю, что болгары не утратили чувство благодарности к русским за освобождение. Есть, правда, к тому предпосылки. В Велико Търново болгары уже сняли флаги НАТО и ЕС с административных зданий.