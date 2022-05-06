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Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС, если они хотят сохранить суверенитет

, 09:43 Источник: Telegram

Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС, если они хотят сохранить суверенитет
председатель Госдумы Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что европейское единство терпит крах, а также заявил, что если страны-члены ЕС хотят сохранить суверенитет, им следует выходить из содружества.

Вячеслав Володин напомнил, что ранее Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС, в частности, планируется отменить принцип совместного принятия важных решений, отказавшись от права вето членов Европейского союза. Спикер Госдумы заметил, что это означает, что мнение отдельных государств и их граждан учитываться больше не будет.

"Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы", – уточнил Володин.

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