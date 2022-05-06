Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС, если они хотят сохранить суверенитет

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6 мая 2022, 09:43 Источник: Telegram

председатель Госдумы Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что европейское единство терпит крах, а также заявил, что если страны-члены ЕС хотят сохранить суверенитет, им следует выходить из содружества.

Вячеслав Володин напомнил, что ранее Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС, в частности, планируется отменить принцип совместного принятия важных решений, отказавшись от права вето членов Европейского союза. Спикер Госдумы заметил, что это означает, что мнение отдельных государств и их граждан учитываться больше не будет.

"Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы", – уточнил Володин.