Постпреды стран-членов Евросоюза в пятницу обсудят новый пакет санкций против России

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5 мая 2022, 19:26 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Постоянные представители стран-членов Европейского союза обсудят шестой пакет антироссийских санкций в рамках заседания, которое состоится в пятницу, 6 мая. Эта информация следует из повестки мероприятия.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявил, что предложенный пакет санкций в отношении РФ, в частности, будет включать отключение Сбербанка и еще ряда крупных российских банков от платежной системы SWIFT, а также запрет на вещание на территории государств Евросоюза трех российских телеканалов. Кроме того, речь идет о введении индивидуальных санкций и поэтапном запрете на импорт нефти из России.

Уточняется, что предложенный Еврокомиссией комплекс санкций должны единогласно согласовать постоянные представители стран-членов ЕС.