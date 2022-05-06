Welt: Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard

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6 мая 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, pixabay.com

Издание Welt, ссылаясь на источники в киевских властях, сообщило, что Германия не смогла предоставить Украине обещанные зенитные установки Gepard в связи с запретом Швейцарии на реэкспорт снарядов.

В газете подчеркивается, что поставка украинской стороне зенитных установок Gepard застопорилась через восемь дней после того, как министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт объявила о таком намерении Берлина. Уточняется, что федеральное правительство не смогло вовремя получить подходящие боеприпасы.

Отметим, что власти Германии сообщили о планах передать Украине Gepard 26 апреля. Welt считает весьма неожиданным выбор вышеуказанных зенитных установок, поскольку Берлину якобы еще в феврале было известно о нехватке снарядов к ним.