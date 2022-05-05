Молдавия отказала Украине в оказании военной помощи

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5 мая 2022, 18:20 Источник: РИА "Новости"

флаг Молдавии, pixabay.com

В четверг, 5 мая, стало известно, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в рамках визита в Киев отказал председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" Адриана Влас сообщила, что Игорь Гросу заявил, что страна готова отправить на украинскую территорию саперов для осуществления разминирования.

Спикер молдавского парламента, однако, подчеркнул, что в соответствии со статусом нейтралитета страна не может размещать военную технику в других государствах.