Макрон заявил, что Франция увеличит сумму помощи Украине до двух миллиардов долларов

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5 мая 2022, 17:00 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 5 мая, заявил, что страна предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, увеличив ее общий объем до 2 миллиардов долларов.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция в 2022 году зарезервировала для помощи Украине 1,7 миллиарда долларов, однако к настоящему моменту было принято решение увеличить сумму до 2 миллиардов долларов.

По словам французского лидера, такой шаг отвечает нуждам, о которых ранее сообщил украинский президент Владимир Зеленский.