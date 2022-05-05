Замгенсека ООН Гриффитс заявил о начавшейся операции по эвакуации гражданских лиц с «Азовстали»

Вечером в четверг, 5 мая, в Организации Объединенных Наций заявили, что началась операция по эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината "Азовсталь", который находится в Мариуполе.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подчеркнул, что не будет говорить о процессе эвакуации, пока она не будет завершена.
Ранее ВС РФ сообщили, что открывают 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории комбината.
Ранее сегодня РИА "Новости" сообщило, что украинские националисты, находящиеся на "Азовстали", предложили обменять представителей гражданского населения, которые находятся на заводе, на продукты питания и лекарства.