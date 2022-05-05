Шольц и Байден заявили о намерении «существенно и непрерывно» поддерживать Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонной беседе обсудили ситуацию на Украине и заявили о намерении "существенно и непрерывно" поддерживать Киев.
По мнению Джо Байдена и Олафа Шольца, России следует немедленно прекратить специальную операцию на Украине, "восстановив суверенитет и территориальную целостность" страны.
Ранее сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что среди депутатов ГД есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР, чтобы принять участие в спецоперации России на Украине.