Шольц и Байден заявили о намерении «существенно и непрерывно» поддерживать Украину

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5 мая 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонной беседе обсудили ситуацию на Украине и заявили о намерении "существенно и непрерывно" поддерживать Киев.

По мнению Джо Байдена и Олафа Шольца, России следует немедленно прекратить специальную операцию на Украине, "восстановив суверенитет и территориальную целостность" страны.

Ранее сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что среди депутатов ГД есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР, чтобы принять участие в спецоперации России на Украине.