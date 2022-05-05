Российские военные уничтожили украинскую батарею РСЗО «Ураган»

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска РФ ликвидировали украинскую батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею ВСУ на огневой позиции.
По словам Игоря Конашенкова, артиллерийская батарея была поражена российскими военными на огневых позициях недалеко от села Зарожное. Кроме того, в районе Николаева была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и четыре района сосредоточения живой силы и техники.
Ранее сегодня стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за день поразили 45 украинских военных объектов.