Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии Макеем спецоперацию РФ на Украине

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5 мая 2022, 17:30 Источник: МИД России

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем в четверг обсудил сотрудничество двух стран, а также ход спецоперации РФ на Украине.

Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе беседы обменялись оценками наиболее актуальных международных и региональных проблем и обсудили специальную военную операцию России на Украине.

Главы МИД России и Белоруссии условились усилить координацию работы на международных площадках, в частности, в сфере противодействия усилиям западных стран, направленных против интересов Москвы и Минска. Лавров и Макей также поделились мнениями о реализации интеграционных решений высших органов Союзного государства и обсудили график грядущих контактов сторон на высоком и высшем уровнях.