Лукашенко назвал Путина «старшим братом»

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5 мая 2022, 15:22 Источник: РИА "Новости"

глава Белоруссии Алексендр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента РФ Владимира Путина своим "старшим братом" и подчеркнул, что у политика нет более дружественных отношений, чем с ним, ни с одним мировым лидером.

В рамках беседы с журналистами Александр Лукашенко, говоря о Владимире Путине, отметил, что у его "старшего брата" ни с кем из глав стран нет таких тесных и открытых отношений, как с президентом Республики Беларусь.

В минувший вторник в Кремле заявили, что российский и белорусский лидеры подтвердили намерение и дальше укреплять связи двух стран.