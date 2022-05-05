Участник делегации России по переговорам с Украиной Слуцкий: договариваться с представителями Киева тяжело

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5 мая 2022, 13:20 Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий, фото vk.com/leonid__slutsky

Участник делегации России по переговорам с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий навестил в госпитале раненных в ходе спецоперации солдат и рассказал военным, как идет переговорный процесс с представителями Киева.

По словам Слуцкого, переговариваться с Киевом тяжело. Он объяснил, что украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно.

По поводу событий в Мариуполе вокруг "Азовстали", парламентарий отметил, что когда оказываешься там, понимаешь, - все иначе. По мнению Слуцкого, сейчас противоположная сторона конфликта ведет себя так, "как даже гитлеровцы не позволяли себе", - передает РИА Новости.



"Стараемся делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции", - сообщил Слуцкий на встрече с военными в госпитале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вчера заявил, что непоследовательная позиция Киева не дает уверенности, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной будут результативны