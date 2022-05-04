Песков: непоследовательная позиция Киева не дает уверенности, что переговоры России и Украины будут результативны

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4 мая 2022, 14:12

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Непоследовательная позиция Киева не дает уверенности, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной будут результативны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украина каждый день меняет свою позицию на переговорном треке с Россией, заявил Песков. Непоследовательная позиция Киева не дает уверенности, что переговоры будут результативны, добавил пресс-секретарь президента РФ», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что российская армия не штурмует металлургический комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе, но подавляет попытки украинских боевиков выйти на позиции.