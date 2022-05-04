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Дмитрий Песков: армия России не штурмует «Азовсталь» в Мариуполе, но подавляет попытки украинских боевиков выйти на позиции

, 13:55

Дмитрий Песков: армия России не штурмует «Азовсталь» в Мариуполе, но подавляет попытки украинских боевиков выйти на позиции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская армия не штурмует металлургический комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе, но подавляет попытки украинских боевиков выйти на позиции. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ВС РФ не штурмуют "Азовсталь", но подавляют попытки боевиков выйти на позиции, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министр обороны Сергей Шойгу указал, что российские военные продолжают попытки убедить националистов, блокированных на территории «Азовстали», выпустить мирных жителей и сложить оружие.

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