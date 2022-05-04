Зампред Совбеза РФ Медведев не удивлён отказом НАТО придерживаться Основополагающего акта с Россией

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4 мая 2022, 19:57

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу заявления руководителя Военного комитета НАТО Роберта Бауэра по поводу игнорирования Основополагающего акта РФ-НАТО в вопросе расширения альянса на восток.

«Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (Основополагающим актом Россия — НАТО – прим. ред.). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит. Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством. Теперь всё», — цитирует RT сообщение Медведева из его официального телегам-канала.

Отметим, ранее председатель Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр официально заявил о том, что положения Основополагающего акта Россия – НАТО, подписанного в 1997 году, не означают запрет на расширение военного присутствия альянса на территории Восточной Европы.