France-Presse: Евросоюз предлагает ввести санкции против главы РПЦ Кирилла

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4 мая 2022, 11:31

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Европейский союз предлагает ввести ограничительные меры в отношении главы Русской православной церкви Кирилла. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении France-Presse.

«Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на документ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно данным France-Presse, шестой пакет ограничений также предполагает включение в черный список ЕС еще 58 лиц, в том числе супруги, дочери и сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган предлагает отключить Сбербанк от системы SWIFT.