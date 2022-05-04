Кадыров вызвал на поле боя находящегося на «Азовстали» в Мариуполе командира «Азова» Прокопенко

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4 мая 2022, 09:52

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на поле боя командира украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) Дениса Прокопенко, который находится на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом информирует РИА Новости.

«Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай, покажи себя. Закончим раз и навсегда!» — процитирован Кадыров в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что чеченский лидер выступил с предложением о проведении второго этапа специальной операции по всей Украине.