Le Figaro: Макрон тайно принял экс-президента Саркози перед телефонным разговором с Путиным

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3 мая 2022, 15:51

Эммануэль Макрон и Николя Саркози, Vincent Isore / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно принял бывшего главу государства Николя Саркози перед своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания Le Figaro.

«Макрон тайно принял экс-президента Саркози перед разговором с Путиным. Участники встречи пожелали сохранить в секрете содержимое их беседы в Елисейском дворце, пишет газета Le Figaro», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах со стороны Москвы в связи с недружественными шагами ряда иностранных государств.