Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных государств

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3 мая 2022, 13:20 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 3 мая, подписал указ об ответных экономических мерах со стороны РФ в связи с недружественными шагами ряда иностранных государств.

Согласно тексту указа, федеральным органам власти запрещается совершать сделки с юридическими и физическими лицами, в отношении которых применяются санкционные меры. Кроме того, перед лицами, которые подпали под рестрикции, не позволяется исполнять обязательства по совершенным сделкам, даже если они не исполнены или же исполнены, но не в полном объеме.

Документ, подписанный главой государства, не допускает проведение финопераций, выгоду от которых имеют находящиеся под санкциями лица. Указ также запрещает вывозить за пределы российской территории сырье или продукцию отечественного производства, если они поставляются в пользу лиц, которые находятся под действием рестрикций.

Указ Владимира Путина вступает в силу со дня его опубликования.