Премьер-министр Италии Драги заявил, что Еврокомиссия должна юридически прояснить вопрос оплаты российского газа

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3 мая 2022, 10:00 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Италии Марио Драги, LaPresse / Roberto Monaldo

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Еврокомиссии следует решить, нарушит ли оплата российского газа в рублях санкции, которые были введены против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Марио Драги заявил о важности того, чтобы ЕК выразила четкое юридическое мнение о том, станет ли оплата российского газа рублями обходом рестрикций, поскольку определенная позиция является единственным способом сохранить единство в Евросоюзе.

Итальянский премьер подчеркнул, что считает оплату топлива в рублях нарушением контракта, однако с нетерпением ждет решения Европейской комиссии.