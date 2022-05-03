Киевский посол в Великобритании Пристайко: время для переговоров между Украиной и Россией прошло

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3 мая 2022, 13:47

Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Время для переговоров между Украиной и Российской Федерацией прошло. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал киевский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

«Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат бундестага Жаклин Настич назвала безответственным решение Германии обучать Вооруженные силы Украины. По мнению немецкого законодателя, правительство страны «подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности».