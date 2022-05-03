Депутат бундестага Жаклин Настич назвала безответственным решение Германии обучать Вооруженные силы Украины

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3 мая 2022, 12:16

Депутат бундестага Жаклин Настич, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Депутат бундестага Жаклин Настич назвала безответственным решение ФРГ обучать Вооруженные силы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Депутат бундестага Жаклин Настич назвала решение Германии обучать ВСУ безответственным», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно точке зрения, высказанной парламентарием, немецкое правительство «подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности», которая при худшем развитии событий может закончиться конфликтом с применением средств массового поражения.

Как сообщалось ранее сегодня, проект WarGonzo указал, что киевские силовики сожгли биолабораторию Североатлантического альянса в городе Мариуполе в день начала специальной операции России на Украине.