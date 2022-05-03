Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во вторник, 3 мая, что РФ никогда ни на кого не нападала. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что страна ни с кем не намерена воевать.

Патриарх Кирилл в рамках проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля на Радоницу назвал удивительным тот факт, что великая и могучая страна ни на кого не нападала, а лишь защищала свои границы.

Священнослужитель заметил, что церковь сегодня просит похороненных в Архангельском соборе святых молиться о неприступности "священных рубежей" России, а также о том, чтобы жителям страны хватило силы, мудрости и чести при необходимости защищать границы родины.