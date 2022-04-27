Медведев назвал «термоядерными дегенератами» тех, кто требует санкций в отношении патриарха Кирилла

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27 апреля 2022, 15:27 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в среду предложение литовского правительства ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В своем телеграм-канале Медведев разместил пост, в котором назвал Россию оплотом христианского мира, а западных правителей и иерархов, нападающих на нее, - «термоядерными дегенератами».

«С началом проведения спецоперации на свет Божий полезли термоядерные дегенераты. В антироссийском исступлении прибалтийские правители требуют санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси. Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину. Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан», - написал Медведев.

Замглавы Совбеза считает, что в конце концов, история «все расставит по своим местам» и укажет, кто действительно является «хранителем истинных христианских ценностей».

«Для этого России предстоит пройти свой путь. Он не будет легким. В жизни добро и правда не всегда быстро побеждают зло и ложь», - написал Медведев.

На прошлой неделе власти Литвы инициировали введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.