Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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24 апреля 2022, 13:13

Патриарх Кирилл, фото с сайта Кремля

Власти Литвы инициировали введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Информацию о предложении Вильнюса Брюсселю включить главу РПЦ в санкционный список сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье новостному порталу 15min.lt.

Он подтвердил, что Литва выступила с таким предложением, но окончательного ответа пока не получила.

Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что литовские власти "участвуют в консультациях" по поводу намерения некоторых представителей церкви отказаться от иерархического подчинения Виленско-Литовской епархии православной церкви Московскому патриархату и перейти под покровительство константинопольского патриарха. По этому поводу "идут дискуссии и консультации".